Карпати з дублем Бруніньйо розгромили Оболонь у матчі УПЛ
Команда зі Львова піднялась на дев'яте місце
43 хвилини тому
Львівські Карпати здобули домашню перемогу над Оболонню в поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги.
Господарі заклали фундамент успіху ще в першому таймі завдяки двом влучним ударам — рахунок відкрив Бруніньйо, а подвоїв перевагу Чебер Алькайн.
У другій половині зустрічі Бруніньйо оформив дубль, а остаточний рахунок наприкінці гри встановив Артур Шах.
УПЛ. 21-й тур
Голи: Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87
Карпати набрали 26 очок і піднялися на дев’яте місце в таблиці УПЛ. Оболонь із 24 балами опустилася на десяту сходинку.
Поділитись