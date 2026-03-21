Жирона з Циганковим та Ванатом мінімально поступилася Осасуні
Єдиний гол забив Будимир
близько 2 годин тому
Жирона зазнала мінімальної виїзної поразки від Осасуни в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги.
Єдиний гол наприкінці зустрічі забив Анте Будимир. У стартовому складі каталонців вийшли двоє українців — Віктор Циганков відіграв 86 хвилин, а Владислав Ванат був замінений на 75-й хвилині.
Прімера. 29-й тур
Гол: Будимир, 80
Завдяки цій перемозі Осасуна набрала 37 очок і піднялася на дев’яте місце у Прімері. Жирона з 34 балами залишилася на 12-й позиції.