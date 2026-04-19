Денис Сєдашов

У матчі 30-го туру Бундесліги мюнхенська Баварія на власному полі перемогла Штутгарт із рахунком 4:2. Цей результат дозволив команді Венсана Компані за чотири тури до фінішу забезпечити собі чемпіонський титул.

Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині зусиллями Кріса Фюріха. До перерви Баварія відповіла трьома голами: відзначилися Рафаел Геррейру, Ніколас Джексон та Альфонсо Девіс. У другому таймі Гаррі Кейн збільшив перевагу господарів, а наприкінці матчу гравець гостей Чема Андрес встановив остаточний рахунок.

Бундесліга. 30-й тур

Баварія – Штутгарт – 4:2

Голи: Геррейру, 31, Джексон, 33, Девіс, 37, Кейн, 52 – Фюріх, 21, Андрес, 89

Баварія має 79 очок і є недосяжною для суперників. У Штутгарта 56 балів — він залишається на четвертій позиції турнірної таблиці.

Бундесліга. Боруссія і Баєр зазнали синхронних поразок з однаковим рахунком, Лейпциг тричі забив Айнтрахту. Відео.