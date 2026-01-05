Головним кандидатом на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед став наставник Крістал Пелас Олівер Гласнер. Керівництво клубу уважно спостерігає за роботою австрійця та високо оцінило його результати під час внутрішніх обговорень.

За даними The Telegraph, представники Манчестер Юнайтед вже з'ясували, чи готовий Гласнер залишити Пелас, при цьому він залишається пріоритетним варіантом для клубу.

Другим кандидатом на посаду називають тренера Марселя Роберто Де Дзербі. Колишній наставник Шахтаря проходив співбесіду в Манчестер Юнайтед у 2024 році і досі має пошану у керівництва, але першим вибором залишається Гласнер.

Контракт австрійця з Крістал Пелас розрахований до літа 2026 року, і клуб навряд чи погодиться відпускати його цього сезону. У разі затримки з приходом Гласнер розглядається варіант тимчасового наставника.

У понеділок Манчестер Юнайтед звільнив Рубена Аморіма з посади головного тренера, а тимчасово обов'язки візьме він тренер молодіжної команди Даррен Флетчер.