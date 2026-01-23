Моурінью: «Дивує, що найкращими клубами світу керують тренери без серйозного досвіду»
Португальський наставник відреагував на
9 хвилин тому
Жозе Моурінью / фото - Getty
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після гри сьомого туру загального етапу Ліги чемпонів проти Ювентуса (0:2) поділився своїм баченням сучасних тренерських тенденцій у європейському футболі.
Мене дивує, що найкращими клубами світу керують тренери без серйозного досвіду. Водночас, коли я думаю про Аллегрі в Мілані, Гасперіні в Ромі або Спаллетті в Ювентусі, це ніколи не викликає в мене подиву, – слова наставника Бенфіки наводить AS.
Жозе Моурінью очолює лісабонський клуб із вересня 2025 року. Після семи матчів загального етапу Ліги чемпіонів Бенфіка має шість набраних очок і посідає 29-те місце в турнірній таблиці.
