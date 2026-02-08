Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підбив підсумки матчу 25 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0). Його слова наводить TNT Sports.

Коли суперник залишається вдесятьох, це завжди підступна ситуація. Іноді в першому таймі гра була досить відкритою. Мені здавалося, що ми діяли небезпечно з самого початку, і це радує. Але було кілька проблемних ситуацій, коли «Тоттенхем» грав у хороший футбол у першому таймі, тож нам доведеться розібратися з парою проблем.

Ведучи в рахунку і граючи проти десятьох, думаю, ми добре керували грою в другій половині, в цілому її контролювали, завжди хотіли забити другий м'яч, а коли це вдалося – були вже в дуже хорошому становищі, - сказав Каррік.