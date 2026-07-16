Павло Василенко

Півфінал чемпіонату світу проти Іспанії може мати серйозні наслідки для захисника Арсенала та збірної Франції Вільяма Саліби. За інформацією L'Equipe, футболіст отримав травму спини, через яку ризикує вибути з гри на чотири-п'ять місяців.

За даними джерел, остаточні терміни відновлення залежатимуть від обраного методу лікування та того, як проходитиме реабілітація. Не виключено, що Салібі знадобиться тривале відновлення, яке може зачепити значну частину нового сезону.

Повідомляється, що проблеми зі спиною турбували французького центрбека ще до чемпіонату світу, а пошкодження, отримане у матчі з Іспанією, лише погіршило ситуацію.

Для Арсенала це може стати серйозним ударом. У сезоні-2025/26 Саліба провів 50 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 100 мільйонів євро, що робить француза найдорожчим центральним захисником світу.