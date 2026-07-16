Павло Василенко

Півфінал чемпіонату світу між Англією та Аргентиною отримав гучне продовження поза футбольним полем. Після перемоги з рахунком 2:1 аргентинські футболісти під час святкування розгорнули банер із написом «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвіни — аргентинські»), який їм передали вболівальники з трибун.

Цей жест викликав різку реакцію британської влади. Міністр бізнесу і торгівлі Великої Британії Пітер Кайл заявив, що політиці не місце у футболі, та повідомив, що уряд звернувся до ФІФА із закликом розслідувати інцидент. За його словами, організація має оцінити, чи було порушено дисциплінарні правила.

Фолклендські острови, які в Аргентині називають Мальвінськими, залишаються предметом тривалого територіального спору між двома країнами. Регламент ФІФА забороняє політичні, ідеологічні чи інші недоречні меседжі під час офіційних матчів, а за такі порушення передбачені штрафи або навіть дискваліфікації.

Аргентинські футболісти не приховували своїх емоцій. Лісандро Мартінес заявив, що банер мав особливе значення для ветеранів війни за Мальвінські острови, а Леандро Паредес наголосив, що команда грала і заради них. Тим часом ФІФА поки що не коментує ситуацію.