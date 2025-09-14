Катастрофічний матч Інтер Маямі. Мессі не реалізував пенальті, який призначив український арбітр
Команда аргентинця зазнала поразки
близько 2 годин тому
Інтер Маямі програв Шарлотт з рахунком 0:3 в черговому турі MLS.
На 32-й хвилині форвард флоридської команда Ліонель Мессі мав шанс вивести свою команду вперед. Аргентинець вирішив пробити пенальті, але воротар легко розпізнав його наміри – зірковий нападний не реалізівав 11-метровий.
Відзначимо, що головним суддею поєдинку був український арбітр Сергій Бойко.
Перемогу Шарлотт приніс нападник збірної Ізраїлю Ідан Токломаті, який оформив хет-трик.
Інтер Маямі завершив матч у меншості після того, як Томас Авілес був вилучений на 79-й хвилині. Шарлотт перемогла з рахунком 3:0, забезпечивши собі шосту перемогу поспіль.
MLS
Шарлотт – Інтер Маямі – 3:0
Голи: Токломаті, 34, 47, 84 (пен).
