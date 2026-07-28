Павло Василенко

Райо Вальєкано опинився в центрі гучного скандалу напередодні нового сезону Ла Ліги. Регіональний уряд Мадрида тимчасово відкликав концесію на користування стадіоном «Естадіо де Вальєкас» та розпочав його термінову реконструкцію.

Таке рішення ухвалили після технічного аудиту, який виявив серйозні порушення. Інспектори зафіксували відсутність необхідної документації з безпеки, несправності електричних і протипожежних систем, ризик поширення легіонельозу, а також використання окремих приміщень, призначених для персоналу, як місць для зберігання відходів.

За інформацією регіональної влади, клуб протягом тривалого часу не виконував своїх зобов'язань щодо належного технічного обслуговування арени, чим поставив під загрозу безпеку вболівальників.

Ремонтні роботи стартують негайно та, за попередніми оцінками, триватимуть від двох до шести місяців. На цей період Райо Вальєкано доведеться шукати інший стадіон для проведення домашніх матчів чемпіонату Іспанії.

Термінова реконструкція є лише першим етапом масштабного проєкту модернізації арени. Загальна вартість робіт оцінюється у 60 мільйонів євро, а план передбачає не лише оновлення інфраструктури, а й будівництво нової трибуни, яке має завершитися протягом найближчих двох років.