Павло Василенко

Мадридський Реал оформив один із найгучніших трансферів літа. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, «вершкові» досягли остаточної домовленості з РБ Лейпциг щодо переходу 19-річного вінгера збірної Кот-д'Івуару Яна Діоманде. Сума угоди перевищить 100 мільйонів євро, а після проходження медогляду футболіст підпише контракт до літа 2031 року.

Ще кілька днів тому фаворитом у боротьбі за талановитого африканця вважався ПСЖ, який навіть погодив із гравцем особисті умови. Проте французький клуб відмовився збільшувати фінансову пропозицію, тоді як президент Реала Флорентіно Перес погодився виконати вимоги Лейпцига та закрив угоду.

Новий наставник мадридців Жозе Моурінью називав Діоманде одним із головних трансферних пріоритетів. Саме тому керівництво клубу активізувало переговори й погодилося на рекордні витрати, щоб забезпечити португальського тренера ще одним топовим виконавцем перед стартом сезону.

Ще наприкінці червня спортивний директор Лейпцига Марсель Шефер заявляв, що клуб не має наміру продавати одного зі своїх лідерів. Однак пропозиція, яка перевищила дев'ятизначну суму, змусила німців змінити позицію. Для Лейпцига це стане надзвичайно вигідною операцією, адже рік тому Діоманде був придбаний у Леганеса приблизно за 20 мільйонів євро.

Минулого сезону івуарієць став одним із відкриттів Бундесліги. У 33 матчах чемпіонату він забив 12 голів і віддав вісім результативних передач, а в усіх турнірах записав на свій рахунок 13 м'ячів і 10 асистів.

Після переходів Марко Кукурельї, Ібрагіми Конате, Бернарду Сілви та Дензела Дамфріса Діоманде стане п'ятим великим новачком Реала у новій команді Жозе Моурінью.