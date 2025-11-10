Каюк поділився оцінкою нинішнього рівня УПЛ після перемог ЛНЗ над Шахтарем і Динамо
Черкаський клуб сенсаційно здолав обох грандів у першому колі УПЛ
29 хвилин тому
Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк після сенсаційної перемоги у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:0) відповів на запитання щодо нинішнього рівня чемпіонату України.
Щодо нинішнього рівня Прем'єр-ліги. Я не беруся оцінювати інші клуби чи рівень УПЛ загалом – це не моя роль. Можу говорити лише про нас.
І порівнюючи з попереднім сезоном, ми безумовно стали сильнішими. Ми додали в кожному аспекті: як команда, як структура і як клуб загалом. Це стосується і організації процесів, і підготовки, і професійного підходу до кожної деталі. Наш прогрес – результат щоденної роботи всіх, хто причетний до ЛНЗ, – заявив Каюк у інтерв'ю Sport.ua.
Усі перипетії навколо матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – ЛНЗ на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
🤔 Капітуляція Динамо, кінець серії Колоса та розгром у Львові 🤔