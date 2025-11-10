Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк після сенсаційної перемоги у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:0) відповів на запитання щодо нинішнього рівня чемпіонату України.

Щодо нинішнього рівня Прем'єр-ліги. Я не беруся оцінювати інші клуби чи рівень УПЛ загалом – це не моя роль. Можу говорити лише про нас.

І порівнюючи з попереднім сезоном, ми безумовно стали сильнішими. Ми додали в кожному аспекті: як команда, як структура і як клуб загалом. Це стосується і організації процесів, і підготовки, і професійного підходу до кожної деталі. Наш прогрес – результат щоденної роботи всіх, хто причетний до ЛНЗ, – заявив Каюк у інтерв'ю Sport.ua.