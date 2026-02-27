КДК УАФ відтермінував розгляд справи по матчу Олександрія – Оболонь
Віцечемпіону загрожує техпоразка
близько 12 годин тому
Фото - УАФ
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ переніс розгляд справи щодо скасованого поєдинку 17 туру УПЛ Олександрія - Оболонь, повідомляє «ТаТоТаке».
В КДК погодились піти на зустріч аутсайдеру УПЛ, надавши можливість зібрати доказову базу яка доведе форсмажорний характер подій, які мали місце23 лютого
Нагадаємо, головний рефері зустрічі Володимир Новохатній ухвалив рішення не проводити матч через незадовільний стан поля після перевірки газону.