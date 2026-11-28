Звичайно, ми не задоволені, тому що нашою ціллю було виграти цей матч. І я вважаю, що ми багато для цього зробили. Ми завдали 21 удару – це, мабуть, найбільша цифра в останніх матчах. Але ми не використали наші моменти, щоб забити м'яч. В останній третині поля в атаці ми були недостатньо якісні. І суперник, звичайно, чекав свого моменту, використав контратаки. Ми максимально не задоволені цим, але також це буде гарним уроком для нас.

Якщо ти не використовуєш свої моменти, ти не можеш виграти матч. І я вважаю, що ми сьогодні створили дуже багато гарних моментів, але найважливіше у футболі – забивати м'ячі. Ніхто не згадає, як ми грали, як добре ми грали, скільки було якості та якісних ситуацій – ніхто цього не згадає. Усі подивляться на результат, а результат – 0:2 на користь Чорноморця.

Щодо відсутності Пономаренка, я не хочу шукати такі виправдання. Так, Пономаренка не було, він важливий гравець для нашої команди, звичайно, але це був шанс для інших гравців показати себе. У нас немає такого сильного впливу. Ми маємо забивати, і неважливо, хто грає нападника. Я не хочу звинувачувати П'єра Мунгенге, звичайно – йому всього-на-всього 18 років. Не забувайте, йому треба час, крок за кроком. Я вважаю, що це теж буде гарний урок для нього.

Найважливішим для нас буде зараз сконцентруватися на наступному матчі проти Лівого Берега. У нас небагато часу на підготовку, треба думати про те, що сталося сьогодні. Цілі на більш тривалий термін, глобально, вони 100% будуть. Сьогоднішня гра показала нам, що ми маємо покращувати певні моменти: перехідні фази, можливо, те, як ми поводимося у штрафному майданчику суперника. Це для нас був дуже цінний урок. Ми продовжуємо працювати, хочемо збудувати наш стиль, нашу ДНК. І, ви знаєте, як це у футболі: не завжди йде все вгору, іноді треба трошки опуститися. Я сподіваюся, що це саме такий момент: ми знайдемо правильні думки, і я впевнений, що наступна гра буде набагато кращою.

У нас багато лідерів у команді, не тільки Шола. І це дуже важливо, що всі мають бути лідерами, не тільки індивідуальності. Всі мають брати на себе відповідальність. Шола – такий гравець, який поводиться досить природно, він відвойовує свою позицію в нашій команді. Він в останніх матчах дуже багато створив, дуже багато зробив для команди. Але я хочу, щоб усі були лідерами, не тільки хтось один. Я очікую, що всі гравці будуть як 11 лідерів на полі.