Маркевич — про гру Шахтаря проти АЗ: «Треба постаратися забити не один м’яч»
Фахівець проаналізував тактичні можливості перед грою у Лізі конференцій
близько 2 годин тому
Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та нідерландським АЗ. Слова наводить Meta.ua.
На думку експерта, донецький Шахтар має продемонструвати активну гру в атаці, щоб розраховувати на позитивний результат у номінально домашній зустрічі.
Хотілося б побачити з боку української команди агресивний футбол. Суперник сильний, тож йому не можна давати спокійно дихати. Необхідно швидко переміщати м’яч та нестандартно діяти біля воріт суперника, що, в принципі, Шахтар вміє робити. Хай там що, але це вважається домашній матч, тут треба постаратися забити не один м’яч. При цьому не забувати про оборону, оскільки АЗ якісно діє на контратаках.
Став відомий склад суддівської бригади на гру Шахтар — АЗ у Лізі конференцій.
