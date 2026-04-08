В УЄФА оголосили хвилину мовчання на матчах єврокубків у пам'ять про Мірчу Луческу
Футбольна спільнота віддасть шану тренеру
близько 1 години тому
Фото: UEFA
В УЄФА оголосили про проведення хвилини мовчання на всіх матчах єврокубків поточного тижня. Рішення прийнято на знак шани до колишнього тренера Динамо, Шахтаря та збірної Румунії Мірчі Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.
Зокрема, пам’ять фахівця вшанують 9 квітня перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та АЗ. Початок зустрічі заплановано на 22.00.
«Ваше імʼя назавжди вписано в історію»: Шахтар відреагував на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу.
