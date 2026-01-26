Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Керрік поділився враженнями від матчу 23-го туру Прем’єр-ліги проти Арсенала, в якому манкуніанці здобули перемогу з рахунком 3:2 завдяки вирішальному голу Матеуса Куньї на 87-й хвилині.

Думаю, це був зовсім інший матч у порівнянні з минулим тижнем. Сьогодні гра пргоходила зі змінним успіхом. Минулого тижня багато що було на нашому боці, а сьогодні хлопцям довелося викластися на повну. Вони показали характер і справжню майстерність у той момент, коли це було необхідно.

І тепер ми можемо розділити цей момент із нашими фанатами, відсвяткувати перемогу, відчути ці емоції. Думаю, це саме те, чого ми всі прагнемо: голи наприкінці матчів, вирішальні м’ячі у великих поєдинках. Це неймовірне відчуття, — передає слова Керріка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.