Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл поділився думкою щодо виступів команди під керівництвом Майкла Керріка після двох яскравих перемог у чемпіонаті Англії.

У 23-му турі Прем’єр-ліги манкуніанці здолали Арсенал з рахунком 3:2, а 17 січня впевнено обіграли Манчестер Сіті 2:0.

Майкл Керрік заслуговує на величезну похвалу, як і гравці за те, що вони зробили. Вони відреагували на все, що їм сказали. Ми не знаємо, що саме говорили на тренуваннях, але команда реагує так, як не реагувала раніше.

Чому це сталося? Можна будувати припущення безкінечно. Рубен Аморім, можливо, сидить удома і думає, що за чортівню він зараз бачить у виконанні цих футболістів. Я впевнений, що він, як і всі ми, здивований такими змінами, але минулого тижня магія повернулася.

Здається, до клубу знову повернулася магія, відчуття того, як потрібно грати агресивно, з ризиком, забивати чудові голи, атакувати на швидкості та проводити контратаки. Це виглядає правильно.

І я думаю, що минулий тиждень показав нам одну річ, незалежно від того, що станеться далі: саме так повинен грати Манчестер Юнайтед, тому що за цією командою просто приємно спостерігати.

Можливо, цього сезону це не приведе до виходу в Лігу чемпіонів, можливо, наступного тижня вони програють Фулгему. Хто знає, що може статися? Хоча, до речі, я не думаю, що вони програють. Я вважаю, що тепер вони фінішують у зоні Ліги чемпіонів, — передає слова Невілла Sky Sports.