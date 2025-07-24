Головний тренер турецького Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував майбутній перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

— Ми повинні бути на один, два, три рівні вище. Тому що у Шахтаря – якісний тренер, хороші гравці, молоді таланти. Вони створять нам проблеми – я це знаю. І ми повинні знайти відповіді. Ми теж маємо створити їм труднощі. Так, суперник сильний, але ми повинні зіграти свій найкращий матч. У нас буде підтримка вболівальників і перевага свого поля. Шахтар проводить матчі в Польщі, і я вважаю, що це наша перевага.

Усі наші гравці готові грати 90 хвилин. Цей матч буде для 16-ти футболістів. Ми використаємо п’ять замін, щоб підвищити якість і темп гри. Коли дивлюсь на лаву запасних – почуваюся щасливим, бо в мене сильні гравці. Всі готові грати повну дистанцію. Теммі, Оркун і Гедсон ще не так багато часу провели разом на полі, але скоро ми побачимо, як їх краще використовувати. Загалом я впевнений, що всі віддадуть себе на сто відсотків. Залежно від ходу гри – потрібна буде або холодна голова, або енергія молоді – я як тренер ухвалю рішення. Але впевнений, що молоді гравці завтра також проявлять себе. Ви побачите їх на полі, — наводить слова Сульшера клубна пресслужба.