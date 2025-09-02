Кевін — про трансфер в Фулхем: «Щасливий бути в найбільшій лізі світу»
Бразилець перейшов у Фулхем
близько 2 годин тому
Бразильський вінгер Кевін поділився враженнями від свого переходу до лондонського Фулхема.
«Я щасливий бути в найбільшій лізі світу, до того ж у великому клубі. Я дуже задоволений усім, що відбувається в моєму житті, і сподіваюся забити багато голів у цьому сезоні та показати чудові результати тут, у Фулхемі», — сказав вінгер для пресслужби клубу.
За півтора сезони у складі донецького клубу футболіст встиг провести 57 офіційних матчів, відзначившись 17 забитими м'ячами та десятьма гольовими передачами. Разом із гірниками Кевін завоював титул чемпіона України у сезоні 2023/24, а також двічі ставав володарем Кубка країни (2023/24 та 2024/25).
За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість бразильця становить 12 мільйонів євро.
