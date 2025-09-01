Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT проаналізував, чи може Шахтар знайти заміну для бразильського вінгера Кевіна.

Кевін займався саморекламою в Шахтарі? Це природне для всіх бразильців. Для цього вони приїжджають в Шахтар. Є ситуації, які не вимагають обігрувати, але вони продовжують наполегливо возитись і в якийсь момент воно пройде. Втримати концентрацію протягом всього матчу буває не так просто. Пенальті Серветт привіз якраз тоді, коли піймали запару і замість вибити м'яч сфолили на супернику, запізнившись з рішенням.

Щодо заміни, Шахтар має з кого обирати. Новим бразильцям буде простіше інтегруватись в команду. Новий лідер має проявитись серед тих, хто вестиме центральну вісь. Кевін більше вів гру, але не лідерськими якостями.

Ми пам'ятаємо Марлона таким, яким він був в командах Де Дзербі. Пройшло багато часу і вимоги Турана в Шахтарі будуть відрізнятись. Якщо він повернувся в Шахтар, напевно він відіграватиме свою роль.

Чим займатиметься Шахтар після насичених двох місяців? У міжнародне вікно ведеться робота над покращенням фізичного стану, оскільки в тижневих циклах акцент зміщується на інших речах.