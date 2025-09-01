Сергій Стаднюк

Англійський Фулгем офіційно оголосив про підписання вінгера Кевіна з Шахтаря Донецьк. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 40 мільйонів євро. Також повідомлялося про 5 млн у вигляді бонусів. 22-річний футболіст уклав контракт до літа 2030 року з опцією продовження ще на один сезон.

Кар’єра Кевіна розпочалася на батьківщині у Бразилії, де він виступав за Палмейрас. У складі цього клубу він здобув чемпіонський титул, провівши 11 матчів у першій команді. Згодом гравець перейшов до Шахтаря за 15 мільйонів євро.

У дебютному сезоні бразилець допоміг донецькому клубу оформити «золотий дубль» – чемпіонат та Кубок України. Наступного року команда зберегла Кубок, а сам футболіст уперше зіграв у Лізі чемпіонів.

За час виступів у Шахтарі Кевін провів 57 матчів, забив 17 м’ячів і віддав 10 результативних передач. Минулого сезону він отримав від уболівальників нагороду «Гравець року». Також на юнацькому рівні представляв збірну Бразилії U-20, де оформив 2 голи у 5 поєдинках.

Шахтар уже попрощався з лідером команди.

Дякуємо, Кевіне! 22-річний півзахисник Кевін переходить із Шахтаря до лондонського Фулгема. Трансфер узгоджено двома клубами, гравець уклав особистий контракт. Нагадаємо, Кевін виступав за Шахтар від січня 2024 року. За півтора сезону він провів у складі «оранжево-чорних» 57 матчів, забив 17 мʼячів та зробив 10 асистів. Разом із «гірниками» бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). Уболівальники визнали вінгера найкращим гравцем Шахтаря за підсумками сезону-2024/25. ФК «Шахтар» дякує Кевіну за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі, за яскраву гру й усі щасливі моменти, красиві та важливі голи, за перемоги й трофеї, здобуті разом з командою. Бажаємо успішної подальшої карʼєри та нових великих досягнень! ФК Шахтар

Цікаво, що раніше Шахтар відпустив до Бенфіки й другого лідера команди Георгія Судакова.