Кейн досяг історичної позначки у клубній кар’єрі
Англієць забив 400-й гол
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Нападник Баварії Гаррі Кейн оформив видатне досягнення у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд (2:1). Його гол став 400-м у клубній кар’єрі – вражаючий результат, доступний лише легендам.
У доробку англійця:
- 280 голів – за Тоттенгем,
- 104 – за Баварію,
- 9 – за Міллволл,
- 5 – за Лейтон Орієнт,
- 2 – за Лестер Сіті.
Кейн продовжує фантастичну форму: цього сезону – 19 голів і 3 асисти у 11 матчах. Його контракт з мюнхенським клубом діє 30 червня до 2027 року.
Наступними суперниками Баварії стануть Брюгге, Боруссія Менхенгладбах та Кельн.
