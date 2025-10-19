Павло Василенко

Нападник Баварії Гаррі Кейн оформив видатне досягнення у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд (2:1). Його гол став 400-м у клубній кар’єрі – вражаючий результат, доступний лише легендам.

У доробку англійця:

280 голів – за Тоттенгем,

104 – за Баварію,

9 – за Міллволл,

5 – за Лейтон Орієнт,

2 – за Лестер Сіті.

Кейн продовжує фантастичну форму: цього сезону – 19 голів і 3 асисти у 11 матчах. Його контракт з мюнхенським клубом діє 30 червня до 2027 року.

Наступними суперниками Баварії стануть Брюгге, Боруссія Менхенгладбах та Кельн.