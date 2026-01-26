Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився після поразки команди у матчі 19 туру Бундесліги проти Аугсбурга з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що Баварія вийшла вперед завдяки голу Хірокі Іто, проте наприкінці другого тайму пропустила два м'ячі. Ця поразка стала першою для мюнхенського клубу цього сезону чемпіонату Німеччини.

«Перший тайм був непоганим. Думаю, ми заслуговували на лідерство, а також у нас були моменти, коли ми могли фактично вирішити хід гри.

Наш останній штрих був не зовсім чистим, останній пас був невдалим, а їхній воротар зробив кілька гарних сейвів. А за рахунку 1:0 гра завжди відкрита, незалежно від того, проти кого ви граєте; вас можуть покарати за це. Нам трохи бракувало енергії; ми не так плавно володіли м’ячем. Повага до наших суперників: вони чинили більше тиску та ускладнювали нам завдання.

Це був важкий період з багатьма іграми, але зрештою все відбувається швидко, і зараз ми зосереджені на Лізі чемпіонів».