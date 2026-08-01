Павло Василенко

Челсі офіційно підтвердив підписання нападника Брайтона Денні Велбека. 35-річний форвард збірної Англії уклав контракт із лондонським клубом до літа 2028 року та найближчим часом приєднається до команди Хабі Алонсо під час передсезонного турне.

Після оголошення трансферу Велбек не приховував емоцій і зізнався, що можливість перейти до Челсі стала для нього великою честю.

«Коли чуєш про інтерес Челсі, це сповнює величезною гордістю. Це клуб із великою історією, який щороку прагне вигравати трофеї та боротися за найвищі цілі», – заявив нападник.

Футболіст також розповів, що вже встиг поспілкуватися з новими партнерами та головним тренером.

«Для мене велика честь приєднатися до клубу такого масштабу саме зараз. Я вже знаю деяких хлопців, мав чудові розмови з менеджером і вже відчуваю зв'язок із командою. У мені все ще є той самий вогонь, і я готовий віддати всі сили, щоб допомогти Челсі та зробити щасливими наших уболівальників», – сказав Велбек.

Новачок «синіх» має за плечима величезний досвід виступів на найвищому рівні. За кар'єру він провів понад 400 матчів в Англійській Прем'єр-лізі, грав у Лізі чемпіонів, а також представляв збірну Англії на двох чемпіонатах світу.

У футболці національної команди Велбек забив 16 м'ячів і був одним із ключових виконавців англійців на Євро-2012.