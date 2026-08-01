Павло Василенко

1 серпня на «Accor Stadium» у Сіднеї відбулося товариське лондонське дербі, в якому Тоттенхем здобув вольову перемогу над Челсі з рахунком 2:1.

Команда Хабі Алонсо відкрила рахунок на 21-й хвилині. Новачок «синіх» Естевао Вілліан вдало завершив атаку після передачі Джеймі Байно-Гіттенса та вивів Челсі вперед.

Перед самою перервою «шпори» відновили рівновагу. Після прострілу Манора Соломона, який раніше виступав за донецький Шахтар, свій дебютний гол за лондонський клуб забив новачок Сандро Тоналі.

На старті другого тайму Тоттенхем опинився у складному становищі. Кевін Дансо, який лише кілька хвилин тому з'явився на полі, отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Жоау Педру.

Попри гру в меншості, команда Роберто Де Дзербі не лише втримала нічию, а й вирвала перемогу вже у компенсований час. На 90+2-й хвилині Джеймі Донлі влучив у стійку, а Рішарлісон першим опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку, встановивши остаточний рахунок – 2:1.

Для Челсі цей матч став другим у рамках передсезонного турне Австралією та Азією. Наступний поєдинок лондонці проведуть 5 серпня в Гонконзі, де зустрінуться з Ювентусом.

Контрольний матч

Челсі – Тоттенхем – 1:2

Голи: Естевао, 21 – Тоналі, 45, Рішарлісон, 90+2.