Павло Василенко

Футбольна асоціація Англії (FA) оприлюднила офіційне пояснення рішення про скасування дискваліфікації українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. Після завершення розгляду справи футболіст отримав право негайно повернутися до офіційних матчів.

У заяві асоціації зазначається, що під час апеляційного процесу Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до технічного документа TD2027MRL, який регламентує критерії оцінки результатів допінг-тестів.

За новими правилами концентрація мельдонію, виявлена у пробі українця, вже не підлягала б офіційному звітуванню, а отже, не вважалася б порушенням антидопінгових правил.

«Під час розгляду апеляції WADA внесла зміни до технічного документа TD2027MRL. Відповідно до нових правил концентрація мельдонію, яку виявили у пробі Мудрика, нині не підлягала б звітуванню, а отже, не призвела б до порушення антидопінгових правил. З урахуванням цих змін та інших обставин справи сторони досягли домовленості відповідно до статті 10.8.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу. Внаслідок цього Михайло Мудрик більше не перебуває під дискваліфікацією та має право негайно повернутися до офіційних матчів», – йдеться у заяві ФА.

Мудрик перейшов до Челсі із донецького Шахтаря на початку 2023 року. Лондонський клуб заплатив за трансфер українця 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

За час виступів у складі синіх 25-річний вінгер провів 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Останній матч за Челсі українець провів 28 листопада 2024 року в Лізі конференцій проти Гайденгайма, у якому відзначився забитим м'ячем і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Контракт Мудрика з лондонським клубом розрахований до літа 2031 року. За останньою оцінкою Transfermarkt, оприлюдненою у травні 2025 року, ринкова вартість українського вінгера становить 18 мільйонів євро.