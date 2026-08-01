Павло Василенко

Повернення Михайла Мудрика до футболу після скасування дискваліфікації ще не гарантує, що українець продовжить виступати за Челсі. Майбутнє вінгера в лондонському клубі залишається відкритим, а остаточне рішення щодо нього планують ухвалити вже у серпні.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, найближчі тижні стануть визначальними для 25-річного футболіста. Після повернення до розташування команди тренерський штаб і керівництво Челсі оцінять його фізичний стан та готовність до виступів, після чого визначаться з подальшими планами.

Не виключено, що Мудрик залишить лондонський клуб уже під час нинішнього трансферного вікна. Водночас варіант із продовженням кар'єри на «Стемфорд Брідж» також залишається актуальним.

Український вінгер перейшов до Челсі із донецького Шахтаря взимку 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів.

Свій останній офіційний матч за «синіх» Мудрик провів 28 листопада 2024 року в Лізі конференцій проти німецького Гайденгайма (2:0), відзначившись забитим м'ячем. Після цього українець був відсторонений через допінгову справу.

Після перегляду антидопінгових правил та скасування дискваліфікації він отримав право негайно повернутися до офіційних матчів. Контракт Мудрика з Челсі чинний до 30 червня 2031 року.