Павло Василенко

Хабі Алонсо очолює мадридський Реал лише три місяці, але вже встиг залишити свій слід. Захисник Реал Сосьєдад Ігор Субельдія поділився, що саме змінилося на «Сантьяго Бернабеу».

Минулого сезону Королівський клуб пережив розчарування: під керівництвом Карло Анчелотті команда поступилася Барселоні в боротьбі за всі внутрішні трофеї та вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

Влітку кермо передали Хабі Алонсо. Його перший виклик – Клубний чемпіонат світу, де Реал дійшов до півфіналу, але поступився ПСЖ із розгромним рахунком 0:4.

Втім, у новому сезоні Ла Ліги ситуація кардинально змінилася. Після трьох турів мадридці очолюють таблицю, здобувши максимум очок.

Однією з ключових змін стала гра в пресингу. Якщо раніше команда не завжди ефективно реагувала на втрату м’яча, то тепер, за словами Субельдії, Реал суттєво додав в інтенсивності:

«Алонсо змінив Реал Мадрид насамперед у тому, як команда діє після втрати м’яча. Це нині головна перевага клубу. Порівняно з минулим сезоном відбулася справжня трансформація», – зазначив він в інтерв’ю газеті AS.

У найближчу суботу на Алонсо чекає особливий матч: його Реал завітає до Сан-Себастьяна, де на «Аноеті» зустрінеться з Реал Сосьєдадом у четвертому турі чемпіонату Іспанії.