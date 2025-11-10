Павло Василенко

Після двох невдалих матчів поспіль мадридський Реал опинився під шквалом критики. Поразка від Ліверпуля в Лізі чемпіонів і нічия з Райо Вальєкано в Ла Лізі змусили фанатів заговорити про можливу кризу. Та Хабі Алонсо, головний тренер «вершкових», зберігає спокій.

«Це криза? Ми знаємо, де ми знаходимося. У добрі часи і в погані потрібно зберігати баланс. Ми хотіли зіграти краще після поразки на «Енфілді», але іноді обставини не дозволяють нав’язати свою гру. У другому таймі все могло скластися інакше. Це не про емоційні злети – ми стабільні у своїй підготовці та менталітеті».

Іспанець наголосив, що сезон лише набирає обертів, тому говорити про кризу зарано.

«Мене більше турбує, щоб команда продовжувала рости, вдосконалюватися, зберігати самокритику. Ми чудово розуміємо, хто ми і до чого прагнемо. Зараз листопад – ще дуже рано робити гучні висновки. Головне – тримати високі стандарти», – сказав Алонсо на пресконференції.

Наступний виклик чекає на Реал уже 27 листопада, коли команда Алонсо зіграє на виїзді в Братиславі проти Слована в рамках Ліги конференцій.