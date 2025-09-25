Півзахисник та один із лідерів мадридського Реала Федеріко Вальверде рекомендував своєму другові Андрію Луніну задуматися про зміну клубу.

Як повідомляє журналістка Марта Гарсія, 27-річний уругваєць, який грає ключову роль у команді Хабі Алонсо, вважає, що українському воротарю буде вкрай складно конкурувати за місце в основі з Тібо Куртуа.

Лунін, як і раніше, перебуває в тіні бельгійського вартового воріт. Незважаючи на чудові виступи у тих матчах, де він отримує шанс, високий рівень Куртуа не дозволяє 26-річному українцю закріпитися у стартовому складі.

Вальверде, який був важливою фігурою для всіх тренерів клубу – від Зінедіна Зідана до Алонсо, відверто обговорює з Луніним його майбутнє і впевнений, що той заслуговує на стабільну ігрову практику.

За даними джерела, уругваєць хотів би продовжити грати разом з українцем, проте розуміє, що за нинішньої конкуренції шансів на регулярні виступи Лунін майже не має. Тому він порадив голкіперу залишити клуб заради постійної практики.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовив трьом клубам заради Реалу.