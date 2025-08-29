Хачеріді дебютував за Чорноморець в переможному матчі проти ЮКСА, Лівий Берег обіграв Прикарпаття
Зіграно два поєдинки у Першій лізі
16 хвилин тому
Євген Хачеріді. Фото - ФК Чорноморець
Одеський Чорноморець зіграв виїзний матч четвертого туру Першої ліги проти ЮКСА. Зустріч завершилася перемогою підопічних Олександра Кучера з мінімальним рахунком 1:0.
Відзначимо, що досвідчений захисник Євген Хачеріді дебютував за Чорноморець, вийшовши на заміну на 46-й хвилині.
У другому матчі дня Лівий Берег на своєму полі переміг Прикарпаття – 2:1.
Перша ліга, 4-й тур
ЮКСА – Чорноморець – 0:1
Гол: Сабієв, 43 (автогол).
Лівий Берег – Прикарпаття – 2:1
Голи: Сідней, 24, Сухоручко, 60 – Титов, 85.