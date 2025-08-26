Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер прокоментував підписання 38-річного захисника Євгена Хачеріді та розповів про нинішні кондиції ветерана.

Новачка команда прийняла добре, у цьому плані все гаразд. Женя молодець, він дуже добре працює на тренуваннях і до нього немає ніяких питань. Так, може він на сто відсотків поки що не готовий, але у нього є клас.

Він тренується із задоволенням. Залишаючись після тренувань, Хачеріді працює додатково, виконує бігову та іншу роботу. Все для того, або прийти до одного знаменника із усіма іншими одноклубниками.

Так, [у «Чорноморці» він гратиме на своїй звичній позиції у центрі захисту]. Хоча якщо виникне потреба, то можемо випустити і нападником 😁.

Як до нього звертаються молодші за віком партнери? «Женя», – повідомив Кучер в інтерв’ю Sport.ua.