Марокканський крайній захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі увійшов до шорт-листу претендентів на престижний трофей Золотий м'яч за підсумками минулого футбольного року.

У розмові з французькими журналістами Хакімі поділився своїми думками про таке визнання та оцінив власні виступи останнім часом.

«Небагато гравців забивали у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів у ролі захисника, де це робити складніше.

Люди інколи думають, що я нападник чи півзахисник, але я граю в захисній лінії, і мені доводиться думати про захист також. Це складніше.

Статистика, яку я мав цього року, не відповідає статистиці звичайного захисника. Я думаю, що коли захисник робить такі речі, він заслуговує на більше, аніж нападник.

Якщо у мене є можливість виграти Золотий м’яч, я думаю, що я на це заслуговую», — заявив марокканський виконавець.