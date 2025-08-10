Павло Василенко

ПСЖ може суттєво змінити свій атакувальний склад. Журналіст Фабріс Гокінс з RMC Sport повідомляє, що клуб оцінив Бредлі Барколя.

Вінгер приєднався до «Парк де Пренс» у серпні 2023 року. Парижани придбали його з Ліона за 45 мільйонів євро.

Француз став ключовим гравцем ротації команди Луїса Енріке. Він провів 103 матчі за команду, забивши 26 голів і зробивши 30 результативних передач.

22-річний гравець став мішенню для Ліверпуля. Червоні вже додали до своєї атаки Флоріана Вірца та Уго Екітіке в це трансферне вікно, але не мають наміру на цьому зупинятися.

Пріоритетом керівництва «Енфілда» є привезення наступника Луїса Діаса. За повідомленнями ЗМІ, чемпіони Англії націлюються на Барколя.

Гокінс оголосив, що ПСЖ розглядає можливість розлучення з французом. Однак клуб розпочне переговори лише за умови отримання пропозиції, що перевищує 100 мільйонів євро.

Ліверпуль поки що не зробив жодних конкретних пропозицій. Час покаже, чи готові червоні заплатити такі гроші.