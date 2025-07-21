Михайло Цирук

У вівторок, 22 липня, київське Динамо розпочне свій шлях у єврокубках сезону 2025/26 поєдинком другого кваліфікаційного раунду ЛЧ проти чемпіона Мальти Хамрун Спартанс.

Здавалося б, не суперник, а мрія, проте останніми роками український футбол досяг такого дна, що навіть перед подібними протистояннями не можна розслабитися на всі 100%, хоча пройти цього суперника переможець минулого розіграшу УПЛ, звісно ж, зобовʼязаний.

Пропонуємо до вашої уваги анонс першого матчу єдиного українського представника в цьому розіграші головного єврокубка.

Чи є в Динамо шанси не пройти?

У футболі, звісно, трапляється все що завгодно, але не пройти команду з Мальти для Динамо має бути завданням не з простих. Яким би сильним не був занепад українського футболу, будь-які розмови про те, що все погано аж настільки, що біло-сині можуть не подолати цього суперника, здаються безпідставним розведенням зради.

Звичайно, в теорії це можливо, проте якщо подібна ганьба все ж трапиться, це буде, мабуть, найбільший апсет в історії українського футболу. Різниця в рівні та класі має стати тим чинником, який дозволить киянам уникнути фіаско навіть у випадку, якщо в ході дуелі щось піде не так.

Чи може щось піти не так? Цілком. Враховуючи проблемність захисту Динамо, суцільну катастрофу під час стандартів біля власних воріт, недооцінку суперника, яка все одно буде присутньою десь на рівні підсвідомості, і нікуди від цього не подінешся. Проте в складі киян є виконавці, які мають зробити різницю. Тож чи може бути так, що Динамо в якийсь момент буде непросто? Може. Чи можуть підопічні Шовковського примудритися не пройти цього суперника? Навіть не хочеться про це думати.

Звісно, результати киян на зборах насторожують – лише одна перемога, дві нічиїх та три поразки. Проте це лише збори, і минулого сезону лише дві перемоги у пʼяти матчах передсезонки ніяк не завадили киянам винести Партизан - цим же складом і з цим же тренером. Тож хоча б якісь логічні аргументи на користь того, чому Динамо має зганьбитися цього разу, знайти дуже важко.

Що таке Хамрун?

Хамрун виграв 4 з 5 останніх розіграшів чемпіонату своєї країни, однак це чемпіонат Мальти, і яким би хейтером УПЛ ви не були, доведеться визнати, що він слабший. Кваліфікацію єврокубків цей колектив ніколи не долав: найкращий результат – плейоф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23, у якому мальтійці поступилися сербському Партизану (3:3; 1:4).

У першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів суперник підопічних Олександра Шовковського досить несподівано пройшов литовський Жальгіріс. У першому поєдинку на своєму полі Жальгіріс здобув перемогу з рахунком 2:0, і здавалося, що питання щодо майбутнього суперника Динамо остаточно зняте. Однак вдома Хамрун зумів відповісти двома своїми голами наприкінці першого тайму і довів гру до серії пенальті, в якій розгорнулася справжня драма. Для того, аби виявити сильнішого, командам знадобилося аж по 14 ударів, після яких далі все ж пройшов аутсайдер.

У протистоянні з Динамо Хамрун також буде аутсайдером, тож дуже важливо, аби біло-сині не закидали цього суперника шапками ще до початку протистояння та вийшли на поле голодними до футболу та перемог. У третьому кваліфай-раунді жереб також доволі сприятливий – там Динамо може зіграти з переможцем пари Пафос - Маккабі Тель-Авів. Тож шанси на те, аби, як мінімум, поборотися за основний етап ЛЧ до останнього, точно є. Тепер важливо, аби динамівці відповідально поставилися до справи й зробили те, що повинні.

У матеріалі використані фото Getty Images