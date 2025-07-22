Павло Василенко

Київське Динамо зіграє на виїзді з мальтійською командою Хамрун Спартанс на стадіоні «Гіберніанс Граунд» в місті Паола. Перший матч першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч Хамрун Спартанс – Динамо

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу. Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Матч-відповідь, який для Динамо буде номінально домашнім, відбудеться через тиждень, 29 липня, у польському Любліні.

У випадку перемоги над мальтійським клубом, далі у кваліфікації Ліги чемпіонів на команду Олександра Шовковського чекає переможець пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Якщо ж Динамо програє Хамруну, то опуститься до Ліги Європи, де на український клуб в третьому відбірному раунді чекатиме протистояння з невдахою пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).