Сергій Разумовський

Український воротар Георгій Єрмаков продовжить кар’єру в Україні. 24-річний голкіпер залишив Маккабі Хайфа та на повноцінній основі став гравцем Харкова. Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

Контракт Єрмакова з новою командою розрахований на чотири роки. Фінансові умови угоди сторони не розголошують. У Харкові український воротар виступатиме під першим номером.

За інформацією ізраїльських медіа, спочатку Маккабі не погоджувався продавати футболіста за 2,5 мільйона євро. Однак Харків збільшив свою пропозицію до 2,8 мільйона євро, після чого сторонам вдалося досягти домовленості щодо трансферу.

Новачок Харкова народився в Києві. На юнацькому рівні він виступав за Дніпро, у складі якого провів 67 матчів та забив п’ять голів. На професійному рівні воротар представляв Шахтар, Олександрію та Маккабі Хайфа.

Минулий сезон Єрмаков провів саме в ізраїльському клубі. Загалом він взяв участь у 37 поєдинках, у 12 із яких зберіг свої ворота недоторканними. У сезоні-2024/25 воротар став срібним призером української Прем’єр-ліги у складі Олександрії. За підсумками кампанії Єрмакова також визнали найкращим голкіпером сезону.

На міжнародному рівні футболіст представляв збірну України U-23. Він взяв участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, а також виступав на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 (U-21). У травні цього року Єрмаков уперше отримав виклик до національної збірної України.

Раніше ФК Харків орендував гравця з клубу МЛС.