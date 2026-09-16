Харків на виїзді обіграв Прикарпаття-Благо і вийшов до 1/8 фіналу Кубка України
Визначився ще один учасник наступного раунду турніру
Прикарпаття-Благо на своєму полі програло ФК Харків у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь представника УПЛ.
На 42-й хвилині після вдалого контрпресингу у фінальній третині на м’ячі опинився Батон Забергджа, який з меж штрафного майданчика вразив ціль.
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На 50-й хвилині подвоїв перевагу гостей Рамік Гаджиєв, влучним ударом з близької відстані завершивши швидку атаку.
Кубок України, 1/16 фіналу
Прикарпаття-Благо – Харків – 0:2
Голи: Забергджа, 42, Гаджиєв, 50.