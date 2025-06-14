Хацкевич назвав найкращого українського воротаря сезону
Фахівець зробив свій вибір
близько 1 години тому
Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» назвав найкращого українського голкіпера в минулому сезоні.
«Це воротар Олександрії – Георгій Єрмаков. Його стабільна гра зробила вагомий внесок в успіх команди в чемпіонаті України. Він не припускався серйозних помилок, дуже надійно діяв на лінії, класно грав ногами.
Зрозуміло, що Трубін та Лунін грають у топових чемпіонатах за великі клуби, але я віддам голос за Єрмакова, враховуючи його стабільність та великий внесок у срібні медалі Олександрії».
23-річний Єрмаков в минулому сезоні зіграв в 32 матчах в усіх турнірах, в яких пропустив 24 м'ячі і 15 разів зіграв на «нуль» (найкращий показник в УПЛ).
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