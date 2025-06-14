Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» назвав найкращого українського голкіпера в минулому сезоні.

«Це воротар Олександрії – Георгій Єрмаков. Його стабільна гра зробила вагомий внесок в успіх команди в чемпіонаті України. Він не припускався серйозних помилок, дуже надійно діяв на лінії, класно грав ногами.

Зрозуміло, що Трубін та Лунін грають у топових чемпіонатах за великі клуби, але я віддам голос за Єрмакова, враховуючи його стабільність та великий внесок у срібні медалі Олександрії».