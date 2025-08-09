Павло Василенко

У п’ятницю, 8 серпня, півзахисник Руха Олег Дзюринець, вийшовши на заміну на 88-й хвилині поєдинку з Динамо (1:5) в другому турі УПЛ, оновив рекорд наймолодших гравців в історії чемпіонатів України.

Футболіст львівської команди дебютував у Премʼєр-лізі у віці 15 років й 17 днів.

Попередній рекорд належав захиснику Металіста Кирилу Дігтярю. Він дебютував 3 травня 2023 року у гостьовому матчі проти Дніпра-1 (0:5) у 24-му турі УПЛ у віці 15 років та 159 днів.