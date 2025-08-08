Головний тренер Динамо Олександр Шовковський наголосив, що після невдачі у матчі з Пафосом (0:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів його команда просто зобов'язана була обіграти Рух (5:1).

Наставник також розповів, що залишився незадоволеним пропущеним м'ячем наприкінці зустрічі, оскільки розраховував на максимально концентровану гру до фінального свистка.