Шовковський оцінив впевнену перемогу Динамо над Рухом: «Шкода, що пропустили наприкінці»
Наставник відзначив деяких футболістів
21 хвилину тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський наголосив, що після невдачі у матчі з Пафосом (0:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів його команда просто зобов'язана була обіграти Рух (5:1).
Наставник також розповів, що залишився незадоволеним пропущеним м'ячем наприкінці зустрічі, оскільки розраховував на максимально концентровану гру до фінального свистка.
«Після всього двох днів відновлення та тривалого переїзду було непросто. Тому дали проявити себе іншим гравцям, які мали менше часу на полі. Я задоволений їхнім ставленням, задоволений грою Яцика, Брагару, Біловара, Караваєва – вони провели чудовий матч.
Шкода, що пропустили наприкінці, цього можна було уникнути. Нам потрібні були ці позитивні емоції перед другим матчем з Пафосом.
Звичайно, мені завжди хочеться, щоби гравці були ідеальними, просто ідеальними. Хоча б щоб мріяли про це. Тому така реакція на пропущений гол за перемоги 5:1», — сказав Шовковський для УПЛ-ТБ.