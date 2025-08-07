Павло Василенко

Рух офіційно оголосив про підписання захисника Юрія Копини.

Футболіст підписав з клубом річний контракт, повідомляє пресслужба львівського клубу.

Копина свого часу пройшов з Рухом шлях від Другої ліги до еліти українського футболу. Загалом у складі жовто-чорних захисник провів 109 матчів, у яких забив 11 м’ячів та зробив шість асистів.

Також Копина виступав за Олександрію. В складі «містян» оборонець зіграв 68 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. За підсумками минулого сезону з «містянами» він став срібним призером УПЛ.

У матчі другого туру УПЛ Рух зіграє на своєму полі з київським Динамо. Поєдинок пройде 8 серпня.