Хавбек Шахтаря оцінив прохід команди в Лігу конференцій: «Не можу сказати, що було легко»
Очеретько прокоментував перемогу команди над Серветтом (2:1) у Q4 ЛК
37 хвилин тому
Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько поділився емоціями після перемоги над Серветтом (2:1) у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Цитує футболіста Трибуна.
«Я думаю, що футболісти, які вийшли на заміну, нам дуже допомогли. Вони дали більше можливостей грати в атаку. Не можу сказати, що було легко. Ми грали від себе, від своєї структури, тактики.
Завдання в Лізі конференцій? Виграти всі матчі, перемагати. Ми не хочемо програвати. Що сказав Туран після гри? Всіх привітав, сказав, що ця перемога дуже важлива для нас емоційно. І це насправді так. Я думаю, що вона відіграє важливу емоційну роль для нас», — заявив Очеретько.
Вперше в історії донецький клуб вийшов в основний етап цього турніру. Жеребкування відбудеться у п'ятницю о 14:00 за київським часом.
