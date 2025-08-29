Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько поділився емоціями після перемоги над Серветтом (2:1) у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Цитує футболіста Трибуна.

«Я думаю, що футболісти, які вийшли на заміну, нам дуже допомогли. Вони дали більше можливостей грати в атаку. Не можу сказати, що було легко. Ми грали від себе, від своєї структури, тактики.

Завдання в Лізі конференцій? Виграти всі матчі, перемагати. Ми не хочемо програвати. Що сказав Туран після гри? Всіх привітав, сказав, що ця перемога дуже важлива для нас емоційно. І це насправді так. Я думаю, що вона відіграє важливу емоційну роль для нас», — заявив Очеретько.