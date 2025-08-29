Відомо, в яких кошиках Динамо та Шахтар перед жеребкуванням основного етапу Ліги конференцій
Шахтар увійшов до першого кошика, а Динамо – до другого
близько 1 години тому
Увечері 28 серпня завершився четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій, після чого стали відомі усі учасники основного етапу турніру. Сформовано кошики посіву перед жеребкуванням основного раунду: 36 клубів розподілено по шість кошиків, у кожному — по шість команд, згідно з клубним рейтингом.
В основну стадію турніру пробилися два представники України Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Донецький клуб опинився у першому кошику, а кияни у другому.
На цьому етапі заплановано проведення шести турів системою єдиної таблиці. До 1/8 фіналу безпосередньо вийдуть вісім найкращих команд, а клуби, що посіли з 9-го по 24-е місце, зіграють стикові матчі 1/16 фіналу. Кожна команда проведе по одній зустрічі із суперником із кожного кошика.
Жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 29 серпня о 14:00 за київським часом.
Ліга конференцій 2025/26. Основний раунд. Склад кошиків для жеребкування:
- Кошик 1: Фіорентина (Італія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Шахтар Донецьк (Україна), Слован Братислава (Словаччина), Рапід Відень (Австрія), Легія Варшава (Польща)
- Кошик 2: Спарта Прага (Чехія), Динамо Київ (Україна), Крістал Пелас (Англія), Лех Познань (Польща), Райо Вальєкано (Іспанія), Шемрок Роверс (Ірландія)
- Кошик 3: Омонія (Кіпр), Майнц (Німеччина), Страсбург (Франція), Ягеллонія (Польща), Целє (Словенія), Рієка (Хорватія)
- Кошик 4: Зріньськи (Боснія і Герцеговина), Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар), КуПС (Фінляндія), АЕК Афіни (Греція), Абердін (Шотландія), Дріта (Косово)
- Кошик 5: Брейдаблік (Ісландія), Сігма Оломоуц (Чехія), Самсунспор (Туреччина), Ракув (Польща), АЕК Ларнака (Кіпр), Шкендія (Північна Македонія)
- Кошик 6: Хеккен (Швеція), Лозанна (Швейцарія), Університатя Крайова (Румунія), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Вірменія), Шелбурн (Ірландія)
Раніше повідомлялося, що УЄФА об’єднає жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій в один захід.