Увечері 28 серпня завершився четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій, після чого стали відомі усі учасники основного етапу турніру. Сформовано кошики посіву перед жеребкуванням основного раунду: 36 клубів розподілено по шість кошиків, у кожному — по шість команд, згідно з клубним рейтингом.

В основну стадію турніру пробилися два представники України Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Донецький клуб опинився у першому кошику, а кияни у другому.

На цьому етапі заплановано проведення шести турів системою єдиної таблиці. До 1/8 фіналу безпосередньо вийдуть вісім найкращих команд, а клуби, що посіли з 9-го по 24-е місце, зіграють стикові матчі 1/16 фіналу. Кожна команда проведе по одній зустрічі із суперником із кожного кошика.

Жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 29 серпня о 14:00 за київським часом.

Ліга конференцій 2025/26. Основний раунд. Склад кошиків для жеребкування:

Кошик 1: Фіорентина (Італія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Шахтар Донецьк (Україна), Слован Братислава (Словаччина), Рапід Відень (Австрія), Легія Варшава (Польща)

Раніше повідомлялося, що УЄФА об’єднає жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій в один захід.