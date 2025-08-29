Павло Василенко

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій швейцарський Серветт на своєму полі приймав донецький Шахтар. Поєдинок завершився перемогою «гірників» з рахунком 2:1.

У першому таймі забитих м’ячів не було. На 52-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки точному удару Ліліана Нжо. Після цього Шахтар домінував на полі і на 70-й хвилині відігрався. «Гірники» заробили» пенальті, який реалізував Кевін.

Доля путівки в основний етап турніру вирішилася в екстра-таймах. Шахтар все-таки дотиснув суперника – на 113-й хвилині Кауан Еліас приніс перемогу донецькій команді.

Таким чином, Шахтар вперше у своїй історії зіграє у загальному етапі Ліги конференцій. Жеребкування пройде у п'ятницю о 14:00 за Києвом.

Ліга конференцій, раунд плей-оф

Матч-відповідь

Серветт – Шахтар – 1:2

Голи: Нжо, 52 – Кевін, 70 (пен), Еліас, 113.

Перший матч – 1:1