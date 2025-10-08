Хавбек Шахтаря продовжує страждати від різноманітних травм
Хавбек Шахтаря та збірної України Дмитро Криськів не зможе допомогти донеччанам після паузи на матчі збірних, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
24-річний футболіст зазнав пошкодження в матчі 7 туру УПЛ проти Руха (4:0).
Криськів не буде доступний найближчі 3 тижні. Шахтар відправив футболіста на реабілітацію за кордон.
Дмитро цього сезону відіграв 4 матчі в Шахтарі, в яких поки не відзначався.
