Донецький Шахтар повідомив про повернення до тренувань бразильського універсала Егіналду, який отримав травму в серпні в матчі з Панатінаїкосом і пропустив ігри у вересні та на початку жовтня.

Очікується, що гравець, який здатний діяти як на флангах, так і в центрі атаки, потрапить до заявки на матч чемпіонату України проти Полісся.

Цього сезону Егіналду провів за команду Арди Турана чотири поєдинки, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Портал Transfermarkt оцінює його в чотири мільйони євро, а контракт із Шахтарем діє до кінця червня 2030 року.

Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ із 17 очками, випереджаючи Динамо та Кривбас на один бал.

Раніше стало відомо, що Шахтар готовий віддати 20 мільйонів за бразильського вінгера.