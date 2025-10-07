Бразильський захисник Шахтаря Марлон Сантос цього сезону провів за донецький клуб всього 24 хвилини у всіх турнірах.

За інформацією ТаТоТаке, головний тренер Арда Туран поки не використовує гравця активно, оскільки після повернення зі США Марлон прибув із зайвою вагою.

Наразі центрбек працює над відновленням форми та планує найближчим часом повернути оптимальну фізичну готовність.

Марлон перейшов до Шахтара влітку 2021 року з італійського Сассуоло за 12 мільйонів євро. Всього за донецький клуб він зіграв 22 офіційні матчі, не відзначившись результативними діями. За версією Transfermarkt, 29-річний бразилець оцінюється у три мільйони євро.

Раніше стало відомо, що Егіналду повернувся до тренувань у складі Шахтаря.