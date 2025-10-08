Головний тренер збірної Іспанії U-20 Пако Гальярдо прокоментував перемогу над однолітками з України у матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2025.

«Дуже задоволений. Команда вийшла на цей матч втомленою після величезних зусиль, які вони доклали проти Бразилії, та необхідності подорожувати. У нас буде додатковий день відпочинку до наступного матчу, що буде дуже добре для нас.

Наш найбільший суперник – це ми самі, це те, що я кажу хлопцям. З ким би ми не зіткнулися, будь то Колумбія чи Південна Африка, це буде чудова команда, і ми підійдемо до них найкращим чином, щоб перемогти та продовжити просування на цьому чемпіонаті світу», – приводить слова Гальярдо RFEF.